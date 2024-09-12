В Красноярском крае студентам северных районов оплатят обучение

В краевом агентстве по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов отмечают, что данные студенты будут получать дополнительную стипендию 1 500 ₽ ежемесячно. Кроме того, им компенсируют расходы за обучение (не более 25 000 ₽ в год).