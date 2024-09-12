В Красноярском крае студентам северных районов оплатят обучение

Студентам вузов и средних специальных учебных заведений из числа коренных малочисленных народов севера оплатят обучение. В частности, это касается ребят из Таймырского Долгано-Ненецкого, Эвенкийского, Туруханского, Енисейского, Северо-Енисейского районов и Тюхтетского муниципального округа.
В краевом агентстве по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов отмечают, что данные студенты будут получать дополнительную стипендию 1 500 ₽ ежемесячно. Кроме того, им компенсируют расходы за обучение (не более 25 000 ₽ в год).
Также ребята могут получить компенсацию за проезд к месту обучения и обратно.
— За первое полугодие поддержкой воспользовались свыше 300 человек. 261 человек получил дополнительную стипендию более 1,9 млн руб. Компенсацию за платное обучение в размере более 1,5 млн руб. получил 71 человек, компенсацию за проезд (3,2 млн руб.) — 123 человека, — рассказал Антон Нарчуганов, руководитель агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края.
Узнать подробную информацию о мерах поддержки молодёжи можно получить по тел.