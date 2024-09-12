В Татарстане в 2024 ликвидированы 24 унитарных предприятия

С начала года ликвидированы 24 таких предприятия, а всего в регионе действуют 94 унитарных предприятия, из которых 34 планируется сохранить, 16 ликвидировать, 34 реорганизовать в хозяйственные общества, 6 — в учреждения, а еще 4 — ликвидировать из-за банкротства.