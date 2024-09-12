В Татарстане в 2024 ликвидированы 24 унитарных предприятия

Об этом сообщает пресс-служба Министерства земельных и имущественных отношений республики.
В Татарстане за август план реформы государственных и муниципальных унитарных предприятий выполнен на 79%.
С начала года ликвидированы 24 таких предприятия, а всего в регионе действуют 94 унитарных предприятия, из которых 34 планируется сохранить, 16 ликвидировать, 34 реорганизовать в хозяйственные общества, 6 — в учреждения, а еще 4 — ликвидировать из-за банкротства.
На 1 сентября 2024 года муниципальные заказчики Казани разместили на электронной платформе 545 закупок общей суммой около 922 млн руб.