В Южном Тушине появится дом по программе реновации

В районе Южное Тушино построят новостройку по программе реновации. Она расположится по адресу: улица Новопоселковая, земельный участок № 5а. Для этого внесены изменения в правила землепользования и застройки территории. Об этом сообщила Юлиана Княжевская, председатель столичного Комитета по архитектуре и градостроительству.
«Новостройка появится на месте двух расселенных домов. Предполагается, что на участке площадью 0,43 гектара возведут здание предельной площадью 19 тысяч квадратных метров», — отметила глава ведомства.
Дом расположен рядом с несколькими транспортными узлами. Недалеко находятся прогулочные зоны и парки.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она затрагивает около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Темпы реализации программы реновации по поручению Сергея Собянина будут увеличены в два раза.
Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза — с трех миллионов до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать здесь.