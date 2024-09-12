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В Екатеринбурге снесли незаконные киоски на ЖБИ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 12 сентября, УралПолит.Ru. В Екатеринбурге по решению суда снесли сразу несколько несанкционированных торговых павильонов на улице Сыромолотова, 28 А. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по региону.

«В Кировском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга возбуждено исполнительное производство об освобождении незаконно занятого земельного участка от нестационарных торговых павильонов», — рассказали в ведомстве.

Предприниматель, который владел киосками, не захотел осуществить демонтаж самостоятельно. После этого его оштрафовали на 5 тысяч рублей и привлекли к административной статье «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».

УралПолитRu отмечает, что благодаря этим мерам предприниматель все же исполнил решение суда. В результате земельный участок должником был освобожден.

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