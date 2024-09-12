В Екатеринбурге снесли незаконные киоски на ЖБИ

«В Кировском районном отделении судебных приставов Екатеринбурга возбуждено исполнительное производство об освобождении незаконно занятого земельного участка от нестационарных торговых павильонов», — рассказали в ведомстве.
Предприниматель, который владел киосками, не захотел осуществить демонтаж самостоятельно. После этого его оштрафовали на 5 тысяч рублей и привлекли к административной статье «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера».
УралПолитRu отмечает, что благодаря этим мерам предприниматель все же исполнил решение суда. В результате земельный участок должником был освобожден.