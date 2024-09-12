Омичи начнут получать налоговые уведомления на имущество, транспорт и землю

Налоговые уведомления также могут содержать расчеты налога на доходы физических лиц, которые не были удержаны налоговым агентом. Это касается доходов от выигрышей в азартных играх, банковских вкладов и прочих источников, если сумма превышает 5 миллионов рублей. По информации УФНС, налоговое уведомление не будет отправлено, если общая сумма налогов составляет менее 300 рублей.