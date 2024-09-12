Омичи начнут получать налоговые уведомления на имущество, транспорт и землю

С 12 сентября в Омской области началась массовая рассылка налоговых уведомлений для уплаты налогов на имущество, транспорт и землю за 2023 год. Жителям региона будет отправлено 715 тысяч уведомлений, из которых 67% будут в электронном формате.
Налоговые уведомления также могут содержать расчеты налога на доходы физических лиц, которые не были удержаны налоговым агентом. Это касается доходов от выигрышей в азартных играх, банковских вкладов и прочих источников, если сумма превышает 5 миллионов рублей. По информации УФНС, налоговое уведомление не будет отправлено, если общая сумма налогов составляет менее 300 рублей.
Граждане, пользующиеся интернет-сервисом «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и Единого портала госуслуг, получат уведомления только в электронной форме, без почтовых отправлений.
Оплатить налоги можно через «Личный кабинет налогоплательщика», мобильное приложение «Налоги ФЛ», а также в банках и отделениях почтовой связи. Срок уплаты имущественных налогов физических лиц установлен до 2 декабря 2024 года.