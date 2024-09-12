В крае отремонтировали дороги к популярным озерам

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. На юге края завершился ремонт участков региональных дорог Енисей — Шира в Новоселовском районе и обхода Ужура в Ужурском районе — всего обновлено около 8 км. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на ремонт из краевого и федерального бюджетов было выделено более 171 млн рублей.