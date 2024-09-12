В крае отремонтировали дороги к популярным озерам

На обходе Ужура специалисты расширили проезжую часть, щебеночно-гравийное покрытие заменили на асфальтобетон, установили металлическое барьерное ограждение и дорожно-знаковую информацию.
Стоит отметить, что обход Ужура обеспечивает транспортную связь между одними из важнейших трасс Красноярского края — Шарыпово — Ужур — Балахта и Ачинск — Ужур — Троицкое, исключая транзитное движение по городской улично-дорожной сети, а также является важным туристическим направлением, позволяя добраться до озера Учум Ужурского района и баз отдыха республики Хакасия.
Глава города Ужур Олег Кириллов отмечает: «С открытием юго-восточного объезда города будет обеспечена транспортная безопасность. Сделали качественно, на всех этапах мы выезжали на объект, контролировали работу подрядчика. Думаю, что эта дорога прослужит еще долгие годы».
В Новоселовском районе отремонтировали участок еще одного популярного туристического направления — автодороги Енисей — Шира. На отрезке с 10 по 17 км обновили асфальтобетонное покрытие, восстановили продольный водоотвод, отсыпали обочины, установили новые дорожные знаки, сигнальные столбики и нанесли разметку, сообщает Минтранс края.
В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году будет введено в эксплуатацию порядка 200 км региональных дорог, включая мосты. На эти цели из краевого и федерального бюджетов выделено 8,5 млрд рублей.