Количество временных УК в Воронеже выросло до 23

Согласно правилам, указанным в Жилищном кодексе, чтобы иметь возможность взять дом во временное управление, УК должна состоять в определенном перечне. В Воронеже в такой перечень были включены 26 управляющих организаций. При определении временной УК приоритет должен отдаваться компаниям с наименьшим количеством домов в управлении. На это правило обратило внимание управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области после распределения домов между шестью УК по территориальному принципу. Каждая управляющая организация при таком подходе получила от 100 до 300 домов. По утверждению УФАС, таким образом в отношении остальных УК были созданы дискриминационные условия.