Количество временных УК в Воронеже выросло до 23

В июле стало известно о том, что в Воронеже прекращено действие лицензий 21 управляющей компании, принадлежащей группе «ПИК-комфорт». Управы районов организовали собрания собственников для выбора способа управления домами. Жители 1 144 домов не смогли определиться с выбором способа управления, в связи с чем их дома передали во временное управление шести УК сроком на один год. Однако теперь количество временных УК выросло. Помимо ранее назначенных ООО «Стандарты управления». ООО «Финмар Инвестмент», ООО «УК Дельта», ООО «ЖСКС», ООО Управляющая Компания «Авторитет», ООО «Лавина» теперь домами будут управлять еще 17 компаний. Соответствующее постановление предоставили в распоряжение корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе городской администрации в четверг, 12 сентября.
Новым УК передали дома по адресам:
- ООО «Омега» — переулок Здоровья, 5;
- УК «Новый взгляд» — улица 303-й Стрелковой дивизии, 1;
- УК «Сириус» — улица 9 Января, 224;
- УК «Инвест-Сити» — улица 9 Января, 226;
- УК «Жилстройприоритет» — улица Дубровина, 29а;
- ООО «Чапаевское» — улица Чапаева, 60;
- ООО «Континент» — улица Чапаева, 66;
- ООО «Дипломат» — улица 121-й Стрелковой дивизии, 10;
- УК «Согласие» — переулок Земнухова, 10;
- ООО «Трест» — переулок Земнухова, 19;
- УК «Юго-западный РЭК № 12» — улица Дорожная, 44;
- УК «Спартак» — переулок Попутный, 7;
- УК «Борей» — переулок Купянский, 3;
- УК «Диалог» — переулок Солдатский, 20;
- УК «Чистые услуги» — улица 20-летия ВЛКСМ, 48;
- ООО «Домрус» — улица 20-летия ВЛКСМ, 36;
- УК «Лидер» — улица Авиационная, 31.
Согласно правилам, указанным в Жилищном кодексе, чтобы иметь возможность взять дом во временное управление, УК должна состоять в определенном перечне. В Воронеже в такой перечень были включены 26 управляющих организаций. При определении временной УК приоритет должен отдаваться компаниям с наименьшим количеством домов в управлении. На это правило обратило внимание управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области после распределения домов между шестью УК по территориальному принципу. Каждая управляющая организация при таком подходе получила от 100 до 300 домов. По утверждению УФАС, таким образом в отношении остальных УК были созданы дискриминационные условия.
Администрации выдали предупреждение о необходимости отмены или изменения постановления. Мэрия выполнила рекомендации регионального УФАС. Теперь 23 выбранные организации будут следить за домами до момента выбора собственниками способа управления и заключения соответствующего договора.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что временные УК, которым были переданы оставшиеся без попечения дома, отметили нехватку уборщиков и дворников.