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В Краснодаре снесут аварийный дом, построенный более 65 лет назад

Аварийный дом по 2-му проезду ул. Стасова, которому более 65 лет, снесут до конца года. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Краснодара Евгений Наумов.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара

Как отметил мэр, жителей восьми квартир, которые находятся в здании, уже переселили в новые места. Дом планируют снести до конца 2024 года.

«Краснодар — город с большой историей. Но не все здания нужно стараться сохранить. Некоторые, наоборот, требуют срочного сноса. Потому что небезопасны», — заявил глава города.

Евгений Наумов подчеркнул, что позже администрация решит, что делать с освободившейся землей. Учтут все пожелания жителей.

В 2023 году в Краснодаре расселили 38 человек, а по нацпроекту «Жилье и городская среда» 776 краснодарцев получили новые квартиры. В этом году по муниципальной программе уже расселили 11 аварийных домов.

недвижимость