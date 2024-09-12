В Краснодаре снесут аварийный дом, построенный более 65 лет назад

Как отметил мэр, жителей восьми квартир, которые находятся в здании, уже переселили в новые места. Дом планируют снести до конца 2024 года.
«Краснодар — город с большой историей. Но не все здания нужно стараться сохранить. Некоторые, наоборот, требуют срочного сноса. Потому что небезопасны», — заявил глава города.
Евгений Наумов подчеркнул, что позже администрация решит, что делать с освободившейся землей. Учтут все пожелания жителей.
В 2023 году в Краснодаре расселили 38 человек, а по нацпроекту «Жилье и городская среда» 776 краснодарцев получили новые квартиры. В этом году по муниципальной программе уже расселили 11 аварийных домов.