В Перми за 69,9 млн рублей спроектируют комплекс «Дом музыки»

Проект комплекса «Дом музыки» создадут в Перми за 69,9 миллиона рублей, сообщает «Новый компаньон».
Как рассказывает издание, конкурс на поиск подрядчика для создания проекта здания «Дома музыки» был объявлен на портале Госзакупок. Власти планируют разместить новый универсальный театрально-музыкальный комплекс в цехе № 4 (здание «Литера А») завода Шпагина.
Площадь будущего проекта составляет около 6,5 тысяч квадратных метров. После реконструкции в здании появился трансформируемый акустический зал, который будет вмещать от 900 до 1450 зрителей. По данным издания, в корпусе также разместят штаб-квартиру Международного Дягилевского фестиваля.
В перечень документации, которую будет необходимо предоставить заказчику проекта, входит эскизный проект фасадов, отчёты об инженерных изысканиях и сметная документация. Заявки возможные подрядчики смогут направить до 26 сентября. Итоги подведут до 1 октября. Работы с максимальной стоимостью 69 миллионов 966 тысяч рублей необходимо будет выполнить до 15 декабря 2025 года. Застройщиком является «Управление капитального строительства Пермского края».