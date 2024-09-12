В Перми за 69,9 млн рублей спроектируют комплекс «Дом музыки»

В перечень документации, которую будет необходимо предоставить заказчику проекта, входит эскизный проект фасадов, отчёты об инженерных изысканиях и сметная документация. Заявки возможные подрядчики смогут направить до 26 сентября. Итоги подведут до 1 октября. Работы с максимальной стоимостью 69 миллионов 966 тысяч рублей необходимо будет выполнить до 15 декабря 2025 года. Застройщиком является «Управление капитального строительства Пермского края».