Вокруг Азовского моря построят кольцевую дорогу протяженностью 1400 км

Этот проект обсуждался в ходе X Форума дорожных инициатив «Инновационные технологии и интеллектуальные транспортные системы в дорожном строительстве», организованного госкомпанией «Автодор» на федеральной территории «Сириус». В форуме в формате видеоконференции принял участие Заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.



Основное внимание на форуме было уделено вопросам развития транспортной инфраструктуры юга России и Приазовья. В частности, Хуснуллин отметил, что одним из приоритетных проектов является модернизация маршрута, который будет охватывать территорию вокруг Азовского моря. Протяженность новой автодороги составит более 1,4 тысячи километров.



Кроме того, важными направлениями стали приведение в нормативное состояние подъездных дорог к побережью и горнолыжным курортам, а также строительство новых участков, связывающих трассу М-4 «Дон» с Сочи. Хуснуллин сообщил, что рассматривается возможность создания автодорожного сообщения между горнолыжными курортами Красной Поляны и курортами Архыза и Лагонаки. Также в планах — строительство подъездных дорог к ряду курортных территорий Черноморского побережья и Крыма.



Одним из региональных проектов станет создание маршрута от Краснодара до Кабардинки в рамках государственно-частного партнерства. Проект включает реконструкцию отдельных участков трассы М-4 «Дон», в том числе отрезок с 933-го по 1024-й километр. Ожидается также реализация таких масштабных инициатив, как юго-западный обход Краснодара, обход поселка Верхнебаканский, модернизация Новороссийского транспортного узла с северным обходом, а также расширение дороги от Горячего Ключа до Джубги.