Авилон: автокомпании начали уменьшать скидки и увеличивать цены на автомобили

Для двигателей объемом от одного до двух литров ставка поднимется с 300,6 тыс. рублей до 556 тысяч рублей. ~Если двигатель 2−3 литра и более, то платеж вырастает почти в два раза — на сумму от 556 тысяч рублей до 2,2 млн рублей в зависимости от объема мотора.~ Далее до 2030 года размер утильсбора планируется увеличить в четыре раза от ныне действующего.