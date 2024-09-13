В Челябинской области остановился рост цен на продукты питания

В августе наиболее подорожавшими стали услуги, их стоимость выросла для южноуральцев за месяц на 0,7% (с начала года — плюс 9%). Средние цены на продукты питания в августе замерли на июльском уровне, а вот с начала года они увеличились на 2,6%. Непродовольственные товары в августе выросли в цене на 0,5%, а с начала года прибавили в своих ценниках 2%.