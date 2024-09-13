В Челябинской области остановился рост цен на продукты питания

Согласно этим выкладкам за последний летний месяц потребительские цены на Южном Урале ушли вверх на 0,4% в сравнении с июлем. А если сравнить их с данными конца декабря прошлого года, то рост составляет уже 4,2%.
В августе наиболее подорожавшими стали услуги, их стоимость выросла для южноуральцев за месяц на 0,7% (с начала года — плюс 9%). Средние цены на продукты питания в августе замерли на июльском уровне, а вот с начала года они увеличились на 2,6%. Непродовольственные товары в августе выросли в цене на 0,5%, а с начала года прибавили в своих ценниках 2%.
Один из главных инфляционных раздражителей южноуральцев — бензин — вырос в августе в цене на 1,2%, с начала года средние цены на автомобильное топливо увеличились на челябинских заправках на 6,7%. Больше всего за восемь месяцев 2024 года подорожал бензин марки АИ-98 — плюс 11,7%. АИ-95 вырос с января по август на 6,3%, а бензин марки АИ-92 — на 5,8%.