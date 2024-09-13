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В Башкирии вдоль казанской и челябинской трасс поставят 17 сотовых вышек

За минувшие пять лет операторы сотовой связи Башкирии расширили зону покрытия на одну тысячу населённых пунктов.

За минувшие пять лет операторы сотовой связи Башкирии расширили зону покрытия на одну тысячу населённых пунктов. Услуги сотовой связи в республике предоставляют около 20 компаний-операторов, а с 2019 года они построили и модернизировали более семи тысяч базовых станций до стандарта 4G. Эту информацию озвучили во время еженедельного оперативного совещания башкирского Кабмина.

— Также сотовой связью и мобильным интернетом планомерно обеспечивают и дорожную сеть региона, — отметил министр цифрового развития государственного управления Башкирии Геннадий Разумикин. — 97 процентов трасс М-7 «Волга» и Р-240 «Уфа — Оренбург» находятся в зоне покрытия связью, а на дороге М-5 «Урал» этот показатель превышает 70 процентов.

Г-н Разумикин уточнил, что в этом году на трассе М-5 планируется дополнительно установить десять новых сотовых вышек. Ещё семь смонтируют на участке автодороги М-7 от Уфы до Дюртюлей. А на новом обходе населённых пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново появятся 14 базовых станций.

— Зона покрытия сотовой связью охватит и участок новой общероссийской трассы М-12 Дюртюли — Ачит, а в планах на 2024-й и 2025 год — оборудовать вдоль дороги 17 сотовых вышек, — добавили в пресс-службе главы региона.

В башкирском минцифры уточнили, что по дорогам регионального значения обеспеченность сотовой связью и интернетом составляет 91 процент и операторы также расширяют зону покрытия этих трасс. В частности, новые базовые станции планируют установить на автодорогах от Уфы до Бирска, Белорецка, Стерлитамака и Перми.

О программе «Устранение цифрового неравенства 2.0» станции сотовой связи устанавливают в малых населённых пунктах, где проживает от 100 до 500 человек. Всего планируется охватить 1286 сёл и деревень. Уже в этом году станции смонтируют на территории 50 населённых пунктов, которые отобрали по результатам голосования жителей.

— До 17 ноября этого года на портале «Госуслуги» можно принять участие в голосовании по участию в этой программе населённых пунктов на 2025 год, — рассказал Геннадий Валентинович.

Второй проект «Доступный интернет» предполагает строительство оптических линий для подключения к сети населённых пунктов, где проживает до одной тысячи человек. По предварительной оценке, возможность подключения к интернету получат около шести тысяч домов в 24 районах Башкирии.

Радий Хабиров высоко оценил эффективность развития цифровой инфраструктуры в регионе.

— Хорошая работа, мы существенно продвинулись в этой части и спасибо операторам, которые обеспечивают сотовой связью наши дороги, — высказался Радий Фаритович. — При этом важно не останавливаться на достигнутом, ставить задачи на дальнейшую перспективу.

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