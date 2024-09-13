В Башкирии вдоль казанской и челябинской трасс поставят 17 сотовых вышек

За минувшие пять лет операторы сотовой связи Башкирии расширили зону покрытия на одну тысячу населённых пунктов. Услуги сотовой связи в республике предоставляют около 20 компаний-операторов, а с 2019 года они построили и модернизировали более семи тысяч базовых станций до стандарта 4G. Эту информацию озвучили во время еженедельного оперативного совещания башкирского Кабмина.
— Также сотовой связью и мобильным интернетом планомерно обеспечивают и дорожную сеть региона, — отметил министр цифрового развития государственного управления Башкирии Геннадий Разумикин. — 97 процентов трасс М-7 «Волга» и Р-240 «Уфа — Оренбург» находятся в зоне покрытия связью, а на дороге М-5 «Урал» этот показатель превышает 70 процентов.
Г-н Разумикин уточнил, что в этом году на трассе М-5 планируется дополнительно установить десять новых сотовых вышек. Ещё семь смонтируют на участке автодороги М-7 от Уфы до Дюртюлей. А на новом обходе населённых пунктов Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново появятся 14 базовых станций.
— Зона покрытия сотовой связью охватит и участок новой общероссийской трассы М-12 Дюртюли — Ачит, а в планах на 2024-й и 2025 год — оборудовать вдоль дороги 17 сотовых вышек, — добавили в пресс-службе главы региона.
В башкирском минцифры уточнили, что по дорогам регионального значения обеспеченность сотовой связью и интернетом составляет 91 процент и операторы также расширяют зону покрытия этих трасс. В частности, новые базовые станции планируют установить на автодорогах от Уфы до Бирска, Белорецка, Стерлитамака и Перми.
О программе «Устранение цифрового неравенства 2.0» станции сотовой связи устанавливают в малых населённых пунктах, где проживает от 100 до 500 человек. Всего планируется охватить 1286 сёл и деревень. Уже в этом году станции смонтируют на территории 50 населённых пунктов, которые отобрали по результатам голосования жителей.
— До 17 ноября этого года на портале «Госуслуги» можно принять участие в голосовании по участию в этой программе населённых пунктов на 2025 год, — рассказал Геннадий Валентинович.
Второй проект «Доступный интернет» предполагает строительство оптических линий для подключения к сети населённых пунктов, где проживает до одной тысячи человек. По предварительной оценке, возможность подключения к интернету получат около шести тысяч домов в 24 районах Башкирии.
Радий Хабиров высоко оценил эффективность развития цифровой инфраструктуры в регионе.
— Хорошая работа, мы существенно продвинулись в этой части и спасибо операторам, которые обеспечивают сотовой связью наши дороги, — высказался Радий Фаритович. — При этом важно не останавливаться на достигнутом, ставить задачи на дальнейшую перспективу.