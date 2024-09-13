В Башкирии вдоль казанской и челябинской трасс поставят 17 сотовых вышек

За минувшие пять лет операторы сотовой связи Башкирии расширили зону покрытия на одну тысячу населённых пунктов. Услуги сотовой связи в республике предоставляют около 20 компаний-операторов, а с 2019 года они построили и модернизировали более семи тысяч базовых станций до стандарта 4G. Эту информацию озвучили во время еженедельного оперативного совещания башкирского Кабмина.