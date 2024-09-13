Во Владивостоке преображают один из важнейших перекрестков

Дорожные работы осуществляются компанией «РСК» в рамках городского мастер-плана развития, на что были выделены средства через специальный казначейский кредит от правительства Приморья. Это позволило начать работы не только на данном перекрестке, но и в других частях города, включая строительство дорог в микрорайоне Патрокл, реконструкцию дорожной инфраструктуры на улице Адмирала Горшкова и подъездов к микрорайону Зелёный Угол.