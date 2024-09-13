Во Владивостоке преображают один из важнейших перекрестков

На перекрестке улицы Русской и проспекта 100-летия Владивостока во Владивостоке ведется комплекс реконструкционных работ. Они включают монтаж бортового камня, установку новых опор для контактной сети троллейбуса и выполнение земляных работ. Эти действия направлены на введение новой схемы движения, которая обещает сделать проезд более комфортным, быстрым и безопасным, значительно разгрузив транспортные потоки на одном из ключевых участков транспортной артерии краевой столицы, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Дорожные работы осуществляются компанией «РСК» в рамках городского мастер-плана развития, на что были выделены средства через специальный казначейский кредит от правительства Приморья. Это позволило начать работы не только на данном перекрестке, но и в других частях города, включая строительство дорог в микрорайоне Патрокл, реконструкцию дорожной инфраструктуры на улице Адмирала Горшкова и подъездов к микрорайону Зелёный Угол.
Эти мероприятия стали частью более широкого плана по улучшению дорожной сети и транспортной доступности во Владивостоке, инициированного мэром города Константином Шестаковым.
Напомним, на перекрестке улиц Гоголя, Державина и Аксаковской во Владивостоке начались масштабные дорожные работы. План ремонта включает вынос инженерных сетей, обновление системы ливневой канализации, изменение геометрии проезжей части на отдельных участках, а также капитальный ремонт дороги, тротуаров и остановок общественного транспорта.