Названы сроки сдачи противотуберкулезного диспансера в Хабаровске — ноябрь нынешнего года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Исполняющий обязанности прокурора края Сергей Лубенец проверил ход строительства палатного корпуса противотуберкулезного диспансера и жилого комплекса по улице Салтыкова-Щедрина. На строительных площадках он заслушал доклады ответственных лиц о ходе выполнения работ, обсуждены проблемные вопросы завершения строительства. Здание противотуберкулезного диспансера, а строительство его предусмотрено государственной программой «Развитие здравоохранения Хабаровского края», в высокой степени готовности, сейчас подрядчик ведет внутри отделочные работы и монтаж медицинского оборудования. Так что есть все возможности уложиться в обозначенные сроки.
Два многоквартирных дома — самых проблемных в Хабаровске на улице Салтыкова-Щедрина, где есть обманутые дольщики, достраивается с помощью средств федерального фонда по защите прав участков долевого строительства. Его возведение начато еще в 2014 году. Свои оплаченные квартиры там ждут больше 900 дольщиков. Подрядчик обещает завершить работы тоже в ноябре этого года..