Названы сроки сдачи противотуберкулезного диспансера в Хабаровске

Два многоквартирных дома — самых проблемных в Хабаровске на улице Салтыкова-Щедрина, где есть обманутые дольщики, достраивается с помощью средств федерального фонда по защите прав участков долевого строительства. Его возведение начато еще в 2014 году. Свои оплаченные квартиры там ждут больше 900 дольщиков. Подрядчик обещает завершить работы тоже в ноябре этого года..