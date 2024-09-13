В Башкирии работодателю придется оплатить выдворение из страны мигранта

В Октябрьском прокуратура выявила нарушение трудового законодательства. Местный житель привлек к работе мигранта без разрешения на работу.
В итоге иностранца привлекли к административному наказанию за осуществление трудовой деятельности без разрешения на работу или патента. Мужчину поместили в центр временного содержания, после чего выдворили из страны.
Государство потратило более 25 тысяч на отправку мигранта домой, и прокурор направил в суд иск с требованием взыскать расходы с работодателя. Суд вынес положительное решение.