Олбани
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии работодателю придется оплатить выдворение из страны мигранта

В Октябрьском прокуратура выявила нарушение трудового законодательства.

В Октябрьском прокуратура выявила нарушение трудового законодательства. Местный житель привлек к работе мигранта без разрешения на работу.

В итоге иностранца привлекли к административному наказанию за осуществление трудовой деятельности без разрешения на работу или патента. Мужчину поместили в центр временного содержания, после чего выдворили из страны.

Государство потратило более 25 тысяч на отправку мигранта домой, и прокурор направил в суд иск с требованием взыскать расходы с работодателя. Суд вынес положительное решение.

экономика
занятость