Омичей предупредили о молочном продукте, который нельзя покупать

«Согласно информации, производство данного творога осуществляется по адресу: РФ, Архангельская область, г. Северодвинск, Грузовой проезд, д. 27, однако по этому адресу ООО “Арнеис” фактически не работает.
Это означает, что продукция может быть изготовлена неизвестными лицами в неизвестных условиях, что делает ее потенциально опасной для здоровья", — заявляется в официальном сообщении омского Роспотребнадзора.
В управлении отмечают, что реализация указанного творога с вышеназванным адресом незаконна, так как не соответствует требованиям качества и безопасности. В случае обнаружения на прилавках этот творог нельзя покупать, а о факте необходимо сообщить в Управление Роспотребнадзора по Омской области.