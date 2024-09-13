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Омичей предупредили о молочном продукте, который нельзя покупать

В омском Управлении Россельхознадзора со ссылкой на коллег из Астраханской области предупредили жителей о возможном нахождении на потребительском рынке фальсификата молочной продукции — творога 9% производства ООО «Арнеис».

«Согласно информации, производство данного творога осуществляется по адресу: РФ, Архангельская область, г. Северодвинск, Грузовой проезд, д. 27, однако по этому адресу ООО “Арнеис” фактически не работает.

Это означает, что продукция может быть изготовлена неизвестными лицами в неизвестных условиях, что делает ее потенциально опасной для здоровья", — заявляется в официальном сообщении омского Роспотребнадзора.

В управлении отмечают, что реализация указанного творога с вышеназванным адресом незаконна, так как не соответствует требованиям качества и безопасности. В случае обнаружения на прилавках этот творог нельзя покупать, а о факте необходимо сообщить в Управление Роспотребнадзора по Омской области.