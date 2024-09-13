Омичей предупредили о молочном продукте, который нельзя покупать

В управлении отмечают, что реализация указанного творога с вышеназванным адресом незаконна, так как не соответствует требованиям качества и безопасности. В случае обнаружения на прилавках этот творог нельзя покупать, а о факте необходимо сообщить в Управление Роспотребнадзора по Омской области.