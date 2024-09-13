Около 300 водителей пассажирского транспорта не хватает в Омске

Водителей подвижного состава троллейбусов и автобусов не хватает в Омске. В настоящее время об открытых вакансиях сообщили отделы кадров «Пассажирского предприятия No 8» и «Электрического транспорта».
По данным портала «Город55», больше всего в городе ощущается нехватка водителей автобусов. Ранее глава департамента транспорта администрации города Омска Вадим Кормилец сообщал, что с начала текущего года в Омске заявления на увольнения написали 117 водителей автобусов, 22 — троллейбусов, 8 — трамваев.
Новые водители также принимались на работу. Так, на автобусы пришли 119 водителей, на троллейбусы — 24, и на трамваи — 14. В 2024 году водителям была увеличена заработная плата. Летом водитель автобуса в среднем получал 121 350 рублей. Зарплата водителей трамваев и троллейбусов меньше почти в два раза и составляла 72 760 рублей.