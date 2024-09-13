Расписание движения поездов МЦД-4 изменится с 13 по 15 сентября

С 12:00 13 сентября до 23:00 15 сентября изменится расписание движения поездов на четвертом Московском центральном диаметре (МЦД-4).
На Нижегородском направлении, на участке от станции Марьина Роща до Нижегородской, интервалы движения увеличат до 30 минут, на участке от станции Нижегородская до Железнодорожной — до 10 минут. Часть поездов в сторону Железнодорожной будут следовать от Нижегородской.
На Калужском направлении, на участке от станции Апрелевка до Марьиной Рощи, возможно увеличение интервалов движения до 20 минут. Часть поездов МЦД со стороны Апрелевки будут следовать от или до Марьиной Рощи. Поезда от Киевского вокзала и до него сохранены.
Пассажирам рекомендуют планировать поездки заранее. С расписанием пригородных и городских поездов можно ознакомиться в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», а также в приложении и на сайте перевозчика.