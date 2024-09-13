Расписание движения поездов МЦД-4 изменится с 13 по 15 сентября

На Калужском направлении, на участке от станции Апрелевка до Марьиной Рощи, возможно увеличение интервалов движения до 20 минут. Часть поездов МЦД со стороны Апрелевки будут следовать от или до Марьиной Рощи. Поезда от Киевского вокзала и до него сохранены.