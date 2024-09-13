В Иркутске завершился комплексный ремонт еще четырех улиц

Работы проводили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», уточняет пресс-служба мэрии города.
«На объектах провели комплекс мероприятий, который включает замену асфальтобетонного покрытия дорог и тротуаров, установку бордюров, ограждений, высотное регулирование колодцев, санитарную обрезку и снос аварийных деревьев, обустройство и посев газонов. Дополнительно на Литвинова высадили ели и провели ремонт водоотводного лотка, на Чайковского — оборудовали пандус для маломобильных граждан», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Напомним, в этом году во всех районах города по нацпроекту БКД обновят 26 участков общей протяженностью 28,4 км. Подрядные организации работают во всех районах города.
За прошедшие выходные и начало текущей недели на улице Ленинградской выполнили установку бордюров, на Байкальской (от Станиславского до Байкальского кольца) отсыпали основание тротуаров, демонтировали бордюры и плитку, провели укладку асфальта, на объездной микрорайонов Первомайский и Университетский асфальтировали проезжую часть, на Маршала Конева (от бульвара Рябикова до дома № 46/1) уложили верхний слой покрытия, на Байкальской (от Советской до Тимирязева) высадили ясени, на объездной микрорайона Ново-Ленино (от путепровода до 18-го Советского переулка) обустроили верхний слой асфальта на примыканиях, отсыпали обочины, смонтировали тактильную плитку, подготовили покрытие к нанесению дорожной разметки, на Байкальской (от Ржанова до границы города) демонтировали габионные конструкции, завезли щебеночно-песчаную смесь для тротуаров, установили бордюры, на Старо-Кузьмихинской (от Старо-Кузьмихинской развязки до здания № 39) уложили верхний слой асфальта на проезжей части.
Ранее ремонт был закончен на улицах Володарского, Пролетарская, Сеченова и в Спортивном переулке. На стадии завершения находятся Горького (от бульвара Гагарина до Пролетарской) и Академическая (от Старо-Кузьмихинской до Костычева). Готовность составляет более 90%.