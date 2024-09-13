В Иркутске завершился комплексный ремонт еще четырех улиц

За прошедшие выходные и начало текущей недели на улице Ленинградской выполнили установку бордюров, на Байкальской (от Станиславского до Байкальского кольца) отсыпали основание тротуаров, демонтировали бордюры и плитку, провели укладку асфальта, на объездной микрорайонов Первомайский и Университетский асфальтировали проезжую часть, на Маршала Конева (от бульвара Рябикова до дома № 46/1) уложили верхний слой покрытия, на Байкальской (от Советской до Тимирязева) высадили ясени, на объездной микрорайона Ново-Ленино (от путепровода до 18-го Советского переулка) обустроили верхний слой асфальта на примыканиях, отсыпали обочины, смонтировали тактильную плитку, подготовили покрытие к нанесению дорожной разметки, на Байкальской (от Ржанова до границы города) демонтировали габионные конструкции, завезли щебеночно-песчаную смесь для тротуаров, установили бордюры, на Старо-Кузьмихинской (от Старо-Кузьмихинской развязки до здания № 39) уложили верхний слой асфальта на проезжей части.