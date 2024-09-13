В Омском районе ликвидированы четыре нелегальных карьера по добыче полезных ископаемых

В Омском районе ликвидированы четыре несанкционированных карьера, где незаконно добывались полезные ископаемые. Администрация Омского муниципального района отреагировала на нарушения, связанные с добычей ископаемых на землях сельскохозяйственного назначения.
6 сентября 2024 года Россельхознадзор представил результаты обследования, подтверждающие ликвидацию карьеров общей площадью 1,2 га, которые были обнаружены в марте 2019 года. На данный момент карьеры полностью засыпаны, а поверхность участка спланирована.
Россельхознадзор продолжает работу по устранению подобных нарушений и призывает граждан соблюдать требования земельного законодательства.