В Омском районе ликвидированы четыре нелегальных карьера по добыче полезных ископаемых

6 сентября 2024 года Россельхознадзор представил результаты обследования, подтверждающие ликвидацию карьеров общей площадью 1,2 га, которые были обнаружены в марте 2019 года. На данный момент карьеры полностью засыпаны, а поверхность участка спланирована.