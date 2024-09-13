Пермьстат: за август цены на газовое моторное топливо в Прикамье выросли на 16%

Цены на непродовольственные товары поднялись в среднем на 0,7%. На 16,8% выросли цены на газовое моторное топливо, на бензин автомобильный различных марок — на 0,3−2,1%, топливо дизельное — на 0,3%.
Впервые в 2024 году величина индекса потребительских цен на услуги составила менее 100% — 99,8%. Основное влияние на это оказало снижение стоимости проезда на железнодорожном транспорте (на 16,4%) и авиаперелетов (на 7,4%). Значительно снизилась стоимость экскурсионных услуг по России (на 10,3%) и санаторно-оздоровительных услуг (на 4,1%). В то же время услуги в сфере зарубежного туризма подорожали на 10,9%.
В августе в Пермском крае вновь произошло увеличение тарифов на коммунальные услуги, а именно на газоснабжение (на 8,9%).
Среди других видов услуг выросли цены на услуги телевещания (на 2,6%), услуги профессионального обучения (на 2,1%), услуги страхования (на 1,9%), парикмахерские услуги (на 1,6%), услуги банков (на 1,6%), ветеринарные услуги (на 1,1%).