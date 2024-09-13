Пермьстат: за август цены на газовое моторное топливо в Прикамье выросли на 16%

Впервые в 2024 году величина индекса потребительских цен на услуги составила менее 100% — 99,8%. Основное влияние на это оказало снижение стоимости проезда на железнодорожном транспорте (на 16,4%) и авиаперелетов (на 7,4%). Значительно снизилась стоимость экскурсионных услуг по России (на 10,3%) и санаторно-оздоровительных услуг (на 4,1%). В то же время услуги в сфере зарубежного туризма подорожали на 10,9%.