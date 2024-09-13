В Новосибирской области начнёт работать новая инфекционная больница

В октябре под Новосибирском откроется новая инфекционная больница. Здание полностью укомплектовано техникой и всем необходимым. Об этом 12 сентября сообщила журналистам ТАСС главный врач ГИКБ № 1 Лариса Позднякова.
«Коллектив готов — с новыми силами, с новой отдачей участвовали в приёмке оборудования. Все уже много раз выезжали на место, где они будут работать. Готовимся к переезду уже в октябре», — поделилась Лариса Позднякова.
Комплекс больницы состоит из 21 здания и 10 инженерных сооружений. Этот больничный городок станет самым большим в Новосибирской области, поскольку занимает территорию в 30 га. На территории больницы также расположили вертолётную площадку для санитарной авиации.
Постройку инфекционного стационара начали еще в 2021 году. Такая необходимость возникла из-за обострившейся ситуации с коронавирусом.