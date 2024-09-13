Быстрее всего в Свердловской области растут зарплаты в сельском хозяйстве

Самыми денежными сферами с точки зрения роста предлагаемого дохода в Свердловской области в конце лета 2024 года оказались «Сельское хозяйство», «Добыча сырья» и «Рабочий персонал». К такому выводу пришли аналитики одной из крупнейших платформ онлайн-рекрутинга в России.
Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области составила 64,6 тысячи рублей, что год к году больше на 33%. В сфере сельского хозяйства предлагаемые заработки выросли на 55% и составили 92,2 тысячи рублей.
Также серьезно выросли предлагаемые зарплаты в сфере «Добыча сырья» (+49%, 88,6 тысячи руб.), «Рабочий персонал» (+44%, 80,5 тысячи), «Транспорт, логистика, перевозки» (+43%, 84,3 тысячи) и «Домашний, обслуживающий персонал» (+41%, 64,6 тысячи рублей).