260 млн долгов по зарплате выплатили в Новосибирской области

В Новосибирской области в 2024 году погасили 260 млн рублей долгов по зарплате. Произошло это после вмешательства прокуратуры. Итоги подвели в надзорном ведомстве.
— Из 260 млн рублей 200 млн выплатили работникам предприятий-банкротов, — уточнили в прокуратуре Новосибирской области.
Известно, что после того, как в дело вмешалась прокуратура Центрального района долги по зарплате в 50 млн рублей выплатили 366 сотрудникам ООО «Сибстроймайнинг» и «Современные логистические решения».
В 22 компаниях разработали и приняли правовые акты, которые устанавливают правила и порядок индексации зарплат. После прокурорской проверки 11 работодателей в регионе пересчитали зарплаты работникам, дотянув их до уровня МРОТ. В целом прокуратура защитила права свыше 500 работников.
Известно также, что на 176 работодателей после прокурорских проверок возбудили уголовные дела. На данный момент таких дел в регионе насчитывается 8.