260 млн долгов по зарплате выплатили в Новосибирской области

В 22 компаниях разработали и приняли правовые акты, которые устанавливают правила и порядок индексации зарплат. После прокурорской проверки 11 работодателей в регионе пересчитали зарплаты работникам, дотянув их до уровня МРОТ. В целом прокуратура защитила права свыше 500 работников.