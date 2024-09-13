180 домов перевели на газовое отопление в Красноярске

«Ну и с точки зрения финансов я очень рассчитываю на заметную экономию. В сезон за дрова приходилось выложить порядка 60 тысяч рублей. Сейчас, посчитав объём газа и его стоимость, я понимаю, что буду платить меньше», — сказал Вячеслав Пазенко.