180 домов перевели на газовое отопление в Красноярске

В Красноярске 180 домов перевели на газовое отопление. Так, житель Октябрьского района Вячеслав Пазенко рассказал, что ему подключили газовое отопление, раньше дом отапливался дровяной печкой. Подрядчики сделали земляные работы, восстановили газон и проинструктировали собственника, сообщают в мэрии.
Главным плюсом для красноярца стало то, что теперь не надо носить и складировать дрова, поддерживать огонь и следить за дымоходом.
«Ну и с точки зрения финансов я очень рассчитываю на заметную экономию. В сезон за дрова приходилось выложить порядка 60 тысяч рублей. Сейчас, посчитав объём газа и его стоимость, я понимаю, что буду платить меньше», — сказал Вячеслав Пазенко.
Кроме того, начальник службы газификации и эксплуатации «Красноярсккрайгаза» Антон Кожарский отметил экологическую значимость: «Обычный угольный котёл печного отопления за год в среднем выбрасывает в атмосферу города 1 тысячу 300 килограммов загрязняющих веществ, а газовое оборудование за тот же период — всего 100 килограммов».