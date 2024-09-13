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В Екатеринбурге почти на месяц перекроют бульвар Вдохновения

Отрезок бульвара Вдохновения в Солнечном микрорайоне перекроют с 20 сентября.

Источник: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге движение транспорта по бульвару Вдохновения будет частично перекрыто с 20 сентября. Речь идет об отрезке между домом № 16 по улице Лучистой и Золотистым бульваром в микрорайоне Солнечный.

— Это связано с проведением дорожных работ в период строительства Золотистого бульвара. Внесения изменений в маршруты общественного транспорта не потребуется, — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Работами займутся сотрудники «Уралдортехнологий». Предполагается, что движение будет открыто 29 ноября. Горожан просят с пониманием отнестись к введенным ограничениям и заранее планировать маршрут. Все действующие перекрытия публикуются на информационной карте портала Екатеринбурга.