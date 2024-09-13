В Екатеринбурге почти на месяц перекроют бульвар Вдохновения

В Екатеринбурге движение транспорта по бульвару Вдохновения будет частично перекрыто с 20 сентября. Речь идет об отрезке между домом № 16 по улице Лучистой и Золотистым бульваром в микрорайоне Солнечный.
— Это связано с проведением дорожных работ в период строительства Золотистого бульвара. Внесения изменений в маршруты общественного транспорта не потребуется, — сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга.
Работами займутся сотрудники «Уралдортехнологий». Предполагается, что движение будет открыто 29 ноября. Горожан просят с пониманием отнестись к введенным ограничениям и заранее планировать маршрут. Все действующие перекрытия публикуются на информационной карте портала Екатеринбурга.