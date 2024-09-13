Депутат гордумы предполагает использовать кинотеатр «Искра», планируемый к сносу

Здание кинотеатра «Искра» на ул. Макаренко, 31, построенное в 1971 году, уже давно не функционирует по своему прямому назначению. После закрытия кинотеатра там работал дисконт-центр «Фабрика моды», затем здание пустовало, а потом там открылся магазин одежды и обуви «Мир». Этой весной бывший кинотеатр перешел компании «С Нова» —структуре собственников стадиона «Трудовые резервы» братьев Максима и Артема Блиновых и девелопера Nova. Бывший кинотеатр расположен рядом со стадионом, который «С Нова» реконструирует в рамках комплексного развития, а рядом построит жилье и другие объекты. В компании говорят, что здание «Искры» вошло в зону КРТ. Сейчас «С Нова» согласовывает с краевым мин¬имущества концепцию освоения территории и решает вопросы сноса и реконструкции зданий. Если с властями согласуют концепцию, предполагающую строительство каких-либо объектов на месте бывшего кинотеатра, то потребуется его снос.