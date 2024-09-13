«Русал» начнет промышленное внедрение технологии инертного анода в 2026 году

«Русал» готовится переписать правила игры в мировой алюминиевой промышленности. В 2026 году компания начнет промышленное масштабирование революционной технологии инертного анода. Традиционная технология производства алюминия с использованием угольных анодов, которая применяется в отрасли более ста лет, начнет уходить в прошлое. При таком методе в атмосферу выбрасывается огромное количество парниковых газов — в среднем более 11 тонн СО2 на тонну алюминия. «Русалу» уже удалось сократить этот показатель до 2,3 тонн на тонну алюминия, что значительно ниже мирового среднего уровня. Однако с инертным анодом выбросы углекислого газа исчезают почти полностью. Вместо этого в атмосферу будет выбрасываться чистый кислород — около 900 килограммов на тонну алюминия.