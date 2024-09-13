В Омске убирают сотни рекламных конструкций

Стоит отметить, что в наибольшей степени «сокращению» подверглись остановочные навесы с рекламным модулем: таковых в актуальной схеме осталось лишь 6, тогда как в прежней фигурировало 165. Кроме того, к 0 официально свелись панели-кронштейны.