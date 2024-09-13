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В Омске убирают сотни рекламных конструкций

Мэрия Омска утвердила изменения в схему размещения рекламных конструкций, в результате чего их общее количество сократилось с прежних 1965 до 1700.

По наблюдениям «СуперОмска», со второй половины 2010-х годов это число практически постоянно росло, с чем связана текущая «зачистка» не известно.

Наиболее популярным форматом в Омске остаются рекламные щиты: под их размещение отведено 1010 мест (ранее было 1008). Также в лидерах остаются стелы (210, еще +2), сити-форматы (175, уменьшилось на 17) и афишные стенды (118).

Стоит отметить, что в наибольшей степени «сокращению» подверглись остановочные навесы с рекламным модулем: таковых в актуальной схеме осталось лишь 6, тогда как в прежней фигурировало 165. Кроме того, к 0 официально свелись панели-кронштейны.

В свою очередь, «новинкой» стала «фасадная рекламная конструкция», пока лишь в единственном экземпляре.