Омичам рассказали, где появятся новые школы и сады за счёт застройщиков

В Омске продолжается работа по заключению соглашений между застройщиками и администрацией на строительство или ремонт социальной инфраструктуры. Напомним, в регионе принят документ, согласно которому для получения разрешения на строительство жилья, застройщики обязуются передать в городской бюджет средства на строительство или реконструкцию садов и школ, самостоятельно построить такой объект или провести капремонт имеющего учреждения для увеличения числа мест в нём.