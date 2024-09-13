Омичам рассказали, где появятся новые школы и сады за счёт застройщиков

В Омске продолжается работа по заключению соглашений между застройщиками и администрацией на строительство или ремонт социальной инфраструктуры. Напомним, в регионе принят документ, согласно которому для получения разрешения на строительство жилья, застройщики обязуются передать в городской бюджет средства на строительство или реконструкцию садов и школ, самостоятельно построить такой объект или провести капремонт имеющего учреждения для увеличения числа мест в нём.
АО «ЗСЖБ № 6» в рамках такого соглашения вложит в казну города 114 млн рублей. Застройщик возводит дома по улице Шебалдина и в границах улиц 22 Декабря — Граничная — 12 Декабря.
Школа на 1 550 мест будет построена ООО «Брусника. Специализированный застройщик». Компания строит новый жилой микрорайон на Левобережье — «Кварталы Драверта». Там же будет построена и школа.
Ещё один объект — детский сад на 310 мест совместно построит группа застройщиков, которые планируют возводить жильё в районе улицы Успешной.