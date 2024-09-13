Нижегородские власти выделят более 254 млн рублей на зарплаты учителям и врачам

354,3 млн рублей планируется выделить из бюджета Нижегородской области на повышение зарплат учителям, врачам, соцработникам и по ряду других категорий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Соответствующие поправки в региональный бюджет внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.