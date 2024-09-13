Нижегородские власти выделят более 254 млн рублей на зарплаты учителям и врачам

354,3 млн рублей планируется выделить из бюджета Нижегородской области на повышение зарплат учителям, врачам, соцработникам и по ряду других категорий. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. Соответствующие поправки в региональный бюджет внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Еще 5,9 млн рублей из бюджетных денег пойдут на выплаты победителям и призерам спортивных соревнований: Чемпионата России, игр Дружбы, игр стран БРИКС, игр стран СНГ
Кроме того, 378,8 млн рублей будет направлено в дорожный фонд, 459,02 млн — на оснащение метрополитена наружным видеонаблюдением, 104 млн — на строительство школы в Арзамасе, 69,2 млн — территориальному фонду ОМС на лечение бесплодия посредством ЭКО.