Через реку Самару построят еще один мост

«Мост построят на дороге Кинель — Богатое — Спиридоновка — Домашка — Самара — Оренбург. Он позволит восстановить связь населенных пунктов на прилегающей территории, нарушенной из-за разрушения построенного хозспособом искусственного сооружения через реку Самара, и в случае выхода из эксплуатации моста около сел Алексеевка, Богатое и Борское», — говорится в документе.