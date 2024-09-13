Через реку Самару построят еще один мост

«Мост построят на дороге Кинель — Богатое — Спиридоновка — Домашка — Самара — Оренбург. Он позволит восстановить связь населенных пунктов на прилегающей территории, нарушенной из-за разрушения построенного хозспособом искусственного сооружения через реку Самара, и в случае выхода из эксплуатации моста около сел Алексеевка, Богатое и Борское», — говорится в документе.
Также за счет строительства объекта рассчитывают стимулировать более эффективное функционирование дороги, повысить транспортную доступность Кинельского и Волжского районов, снизить перепробег и загрузку трассы Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград.
В 2024—2025 гг. минтранс запланировал разработку проектной документации с объемами финансирования по 600 тыс. руб. ежегодно. Предельную стоимость строительства сейчас оценивают в 3 млрд рублей.