Новшества капремонта с 1 сентября 2024: что нужно знать жильцам

4. Чтобы начать формировать фонд капремонта на спецсчете, в течение пяти рабочих после открытия счета владелец должен направить в госжилнадзор уведомление о выбранном собственниками способе формирования фонда. Плюс к этому — сведения о направлении подлинника протокола ОСС. Речь идет о собрании, где жильцы приняли решение об открытии спецсчета и его владельце, размере взноса на капремонт и кредитной организации. К уведомлению также должна быть приложена справка об открытии специального счета для подтверждения, что выбранный способ формирования фонда капремонта собственниками реализован.