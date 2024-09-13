Краевые власти проиндексировали величину прожиточного минимума

Величина прожиточного уровня для трудоспособного населения составит в 2025 году 17 782 ₽ (+2285 ₽), для пенсионеров — 14 030 ₽ (+1803 ₽), для детей — 15 825 ₽ (+1732 ₽). В краевом минсоцразвития пояснили, что прожиточный минимум нужен для того, чтобы оценивать степень нуждаемости людей. Благодаря индексации прожиточного минимума вырастут социальные пособия и выплаты, размер которых рассчитывается от этого показателя.