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Свердловчане перестают покупать квартиры в новостройках

Количество сделок по покупке жилья на первичном рынке в Свердловской области упало более чем на 50%. Об этом свидетельствуют данные регионального управления Росреестра.

Источник: Агентство «Москва»

Число договоров долевого участия в строительстве в прошедшем августе составило 2,1 тыс., говорится в материалах ведомства. Это на 57% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Падение зафиксировано и на вторичном рынке — 11,9 тыс. сделок, что ниже прошлогодних показателей на 17%.

Аналитики предрекали падение спроса на покупку жилья из-за отмены программы льготной ипотеки в России. В частности, это привело к тому, что в новостройках копится число нераспроданных квартир. А стоимость аренды жилья — однушек и двушек — начала бить рекорды.

недвижимость