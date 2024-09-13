Свердловчане перестают покупать квартиры в новостройках

Число договоров долевого участия в строительстве в прошедшем августе составило 2,1 тыс., говорится в материалах ведомства. Это на 57% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Падение зафиксировано и на вторичном рынке — 11,9 тыс. сделок, что ниже прошлогодних показателей на 17%.