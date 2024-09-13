Свердловчане перестают покупать квартиры в новостройках

Число договоров долевого участия в строительстве в прошедшем августе составило 2,1 тыс., говорится в материалах ведомства. Это на 57% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. Падение зафиксировано и на вторичном рынке — 11,9 тыс. сделок, что ниже прошлогодних показателей на 17%.
Аналитики предрекали падение спроса на покупку жилья из-за отмены программы льготной ипотеки в России. В частности, это привело к тому, что в новостройках копится число нераспроданных квартир. А стоимость аренды жилья — однушек и двушек — начала бить рекорды.