Инвесторы построят три поликлиники в Коммунарке

В ближайшие три года застройщики жилья возведут в районе Коммунарка три объекта здравоохранения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В 2025 году инвестор планирует достроить поликлинику на 475 посещений в смену. Она разместится на территории жилого комплекса на улице Александры Монаховой. В 2026-м застройщик жилого комплекса на улице Сервантеса намерен возвести детско-взрослую поликлинику, которая рассчитана на 520 посещений в смену. Оба учреждения будут переданы в городскую систему здравоохранения», — рассказал Владимир Ефимов.
Кроме того, сейчас проектируют поликлинику на 750 посещений в смену. Ее планируют возвести за счет внебюджетных источников в составе еще одного жилого комплекса на Скандинавском бульваре. Здание достроят в 2026 году и тоже передадут городу.
В новых медицинских учреждениях будут работать врачи всех основных специальностей. Здесь появятся лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения. Жители смогут получать консультации высококвалифицированных специалистов, проходить диагностику, лечебные и восстановительные процедуры, соответствующие современным столичным стандартам.
В зданиях организуют посты охраны, установят системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, создадут необходимые условия для маломобильных горожан. После окончания основных работ специалисты выполнят комплексное благоустройство территорий и проведут озеленение.
Поликлиники строят под контролем Мосгосстройнадзора.
«По поручению Сергея Собянина особое внимание в городе уделяется качеству объектов здравоохранения. Поликлиника на 475 посещений в смену строится с июля 2023 года вблизи деревни Столбово. Работы по возведению поликлиники на 520 посещений начались в апреле этого года вблизи Новомихайловского шоссе», — отметил председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Антон Слободчиков.
Суммарно на двух площадках инспекторы Мосгосстройнадзора провели уже семь контрольно-надзорных мероприятий.
По словам руководителя Департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, за последние несколько лет благодаря строительству новых объектов здравоохранения в ТиНАО осуществляется переход на самые современные стандарты обслуживания граждан. В результате качество оказания медицинской помощи в округах достигло общего столичного уровня.
Ранее Сергей Собянин открыл новый корпус лучевой терапии (центр ядерной медицины) Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка».