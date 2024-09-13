Быстро и удобно: шесть способов пополнения карты «Тройка»

С помощью сервиса можно как внести на карту произвольную сумму, так и приобрести проездной, в том числе «Единый» (на все виды городского транспорта) на одни и трое суток, а также на 30 и 90 дней или на 60 поездок. Есть также тарифы «ТАТ» на период 30, 90 и 365 дней, «Автобус» на 30 дней для поездок между зонами А и Б.