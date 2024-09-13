Быстро и удобно: шесть способов пополнения карты «Тройка»

Пополнить транспортную карту «Тройка» можно абсолютно разными способами. Рассказываем про шесть из них, которые предлагает цифровая экосистема Москвы. Подробностями поделились в столичном Департаменте информационных технологий.
«Московский транспорт — мировой лидер по числу способов оплаты проезда, а наша билетная система признана лучшей на международных премиях. Благодаря развитию цифровых сервисов пассажирам больше не нужно стоять в очередях в кассы. Пополнить транспортную карту можно онлайн за несколько секунд. Мы делаем билетную систему удобной для всех пассажиров по задаче Сергея Собянина», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Проверить баланс карты «Тройка», пополнить билет «Кошелек» или приобрести проездной на разные периоды и виды городского транспорта жители столицы могут на порталах mos.ru и «Московский транспорт», сайте метрополитена, а также в мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Метро Москвы» и «Московский транспорт».
«Москва продолжает развивать городские цифровые сервисы, чтобы жители могли в комфортном режиме решать повседневные задачи, в том числе пополнять карту “Тройка” и покупать проездные. Каждый горожанин может выбрать удобный для себя способ и заблаговременно пополнить транспортную карту на трех столичных порталах и в трех мобильных приложениях, не тратя время на обращение в кассу или использование билетного автомата», — рассказал Дмитрий Иванов, заместитель руководителя столичного Департамента информационных технологий.
Пополнить карту «Тройка» или купить проездной на портале mos.ru
Чтобы проверить и пополнить баланс транспортной карты, а также купить проездной билет онлайн, необходимо в каталоге услуг на mos.ru открыть раздел «Транспорт», перейти в подраздел «Общественный транспорт» и выбрать «Пополнение карты “Тройка”». Перейти к нему можно как через каталог услуг портала, так и из сервиса «Мои платежи».
С помощью сервиса можно как внести на карту произвольную сумму, так и приобрести проездной, в том числе «Единый» (на все виды городского транспорта) на одни и трое суток, а также на 30 и 90 дней или на 60 поездок. Есть также тарифы «ТАТ» на период 30, 90 и 365 дней, «Автобус» на 30 дней для поездок между зонами А и Б.
Сэкономить время при проведении платежа поможет шаблон, который пользователи могут создать после первой оплаты. При переходе в сервис «Мои платежи» он автоматически покажет номер карты, ее баланс и рекомендуемую сумму для пополнения. Пользователю останется только выбрать шаблон и перейти к оплате. Чтобы не тратить время при регулярных пополнениях карты, в сервисе «Мои платежи» можно настроить автоплатеж по расписанию, указав сумму и периодичность.
Пополнить «Тройку» или купить проездной в мобильных приложениях
Проверить и пополнить баланс счета «Тройки», а также приобрести проездной онлайн можно в городском мобильном приложении «Госуслуги Москвы». Если сведения карты указаны в личном кабинете на портале mos.ru, то при переходе в сервис «Пополнение карты “Тройка”» приложение автоматически покажет баланс карты и предложит пополнить его или приобрести проездной.
Чтобы пополнять «Тройку» онлайн было удобнее, специалисты Департамента информационных технологий рекомендуют добавить ее номер в профиль на портале mos.ru. Тогда при переходе к пополнению сервис сам отобразит данные карты из личного кабинета и вводить их вручную не потребуется.
Также проверить баланс и пополнить счет карты или купить проездной на разные периоды и виды транспорта можно с помощью мобильных приложений «Метро Москвы» и «Московский транспорт», а также на портале «Московский транспорт» и сайте метрополитена.
Как активировать пополнение карты «Тройка»
Активировать онлайн-пополнение карты «Тройка» можно прямо на турникете метро и Московского центрального кольца. Купленный билет запишется автоматически в момент касания турникета картой. Кроме того, запись пополнения доступна пользователям телефонов Android с NFC через приложение «Метро Москвы».
Больше информации о транспортной карте — в специальной инструкции.
Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.