В Свердловской области выросли цены на бензин

Ранее стало известно, что в Свердловской области с начала 2024 года подорожал хлеб. Ржаной стал стоить дороже на 9,9%, пшеничный — 5,6%. Сильнее остальных в цене поднялся ржаной хлеб. Его стоимость возросла на 8,82 рубля. Пшеничный же подорожал на 6,72 рубля. Средняя стоимость товаров указывается за килограмм.