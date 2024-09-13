В Свердловской области выросли цены на бензин. Так, рост цены на топливо марки АИ-98 составил 0,98%. Его цена за литр составила 76,67 рубля. Подорожание произошло со 2 по 8 сентября. Об этом сообщили в Свердловскстате.
Бензин марки АИ-95 подорожало не так сильно. Рост составил 0,04%. Стоимость литра топлива достигла 56,51 рубля. На 0,09% дороже стал бензин марки АИ-92. Цена за литр составляет 52,33 рубля.
Однако цена на дизельное топливо осталось на том же уровне, что и неделю назад. Оно стоит 66,4 рубля за литр.
Ранее стало известно, что в Свердловской области с начала 2024 года подорожал хлеб. Ржаной стал стоить дороже на 9,9%, пшеничный — 5,6%. Сильнее остальных в цене поднялся ржаной хлеб. Его стоимость возросла на 8,82 рубля. Пшеничный же подорожал на 6,72 рубля. Средняя стоимость товаров указывается за килограмм.