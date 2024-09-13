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В Крыму отремонтировали дорогу Симферополь — Ивановка за 437 млн рублей

Отремонтирована автомобильная дорога межмуниципального значения Симферополь — Ивановка.

Стоимость работ составляла более 437 млн рублей. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Крыма.

На данный момент дорожники завершили процесс фрезерования, укладки выравнивающего слоя, демонтажа бордюров и тротуаров, а также укладки асфальтобетонного покрытия на тротуарах. Также проведены работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. После завершения ремонтных работ была выполнена дорожная разметка и установлены дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что в Симферополе ремонтируют двухуровневую развязку на пересечении улицы Куйбышева и Объездной дороги.

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