В Крыму отремонтировали дорогу Симферополь — Ивановка за 437 млн рублей

На данный момент дорожники завершили процесс фрезерования, укладки выравнивающего слоя, демонтажа бордюров и тротуаров, а также укладки асфальтобетонного покрытия на тротуарах. Также проведены работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. После завершения ремонтных работ была выполнена дорожная разметка и установлены дорожные знаки.