Платная, но без пробок: Часть трассы Джубга — Сочи откроют в 2028 году

Строительство третьей очереди обхода Сочи планируют завершить в 2028 году. Проектировать этот участок скоростной автодороги Джубга — Сочи начнут до конца 2024 года. Об этом рассказал глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко на Форуме дорожных инициатив.
Скоростная автомагистраль разбита на семь этапов. Каждый из них имеет самостоятельное транспортное значение. Именно поэтому есть возможность строить дорогу поэтапно.
«Вот сейчас в бюджете 2024−2026 годов заложены деньги на строительство третьей очереди. Деньги есть, поэтому мы к концу этого года приступим к проектированию. И в 2027, с учетом сложности, наверное, в 2028 году ее введем».
Протяженность третьей очереди обхода Сочи составит 13,6 километров. Дорогу построят от микрорайона Хобза и до примыкания к А-147 в районе микрорайона Мамайка.
Вячеслав Петушенко уточнил, что окончательную трассировку автомагистрали Джубга — Сочи планируют утвердить в ближайшие пару лет.
«По поручению президента мы в ближайшие два года окончательно вымерим трассу, уже выйдем с геологией. Будем понимать до метра, где она пройдет и какие технические решения нужно будет сделать», — рассказал глава госкомпании.
Также стало известно, что скоростная трасса будет платной. Это объясняется тем, что компания привлекает финансирование с рынка.
«Все дороги, которые мы строим, платные, поскольку на крупнейших объектах мы используем средства Фонда национального благосостояния. Эти деньги возвратные. Вкладывают и концессионеры деньги в наши проекты, — пояснил Петушенко, — Ко всему прочему большой объем мы также привлекаем с рынка под свои обязательства».
В связи с этим руководитель «Автодора» заключил, что трассу безоговорочно сделают платной.
Четвертым этапом строительства станет дорога в обход Туапсе. Протяженность участка составит 16,64 километра. При этом отмечается, что источники финансирования пока неизвестны.
Ранее сообщалось, что новая магистраль будет дублировать уже существующую трассу А-147 Джубга — Сочи. Она будет пролегать дальше от моря и позволит сократить время в пути от Горячего Ключа до Сочи с семи до двух часов. Планируется, что новая дорога позволит ликвидировать сезонные пробки, а также снизит число аварий за счет оттока почти 50% транзита из населенных пунктов. Кроме того, известно, что на протяжении всей дороги водителей освободят от светофоров.
Ранее сообщалось, что власти планируют ускорить строительство трассы Джубга — Сочи.