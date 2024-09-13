Платная, но без пробок: Часть трассы Джубга — Сочи откроют в 2028 году

Ранее сообщалось, что новая магистраль будет дублировать уже существующую трассу А-147 Джубга — Сочи. Она будет пролегать дальше от моря и позволит сократить время в пути от Горячего Ключа до Сочи с семи до двух часов. Планируется, что новая дорога позволит ликвидировать сезонные пробки, а также снизит число аварий за счет оттока почти 50% транзита из населенных пунктов. Кроме того, известно, что на протяжении всей дороги водителей освободят от светофоров.