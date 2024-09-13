ТУАД расторгло контракт с подрядчиком на строительство дороги под Новосибирском

— Строительство дороги началось в 2021 году. Подрядчик построил эстакаду и подходы, водопропускные трубы, тротуары, освещение, проложил новые коммуникации. До августа 2024 года подрядчик не выполнил работы в полном объеме, а также не переделал некачественно выполненные работы, — сообщили в ТУАД региона.