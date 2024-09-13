ТУАД расторгло контракт с подрядчиком на строительство дороги под Новосибирском

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области расторгло договор с ООО «СпецТрансСтрой» на строительство дороги Барышево — Орловка — Кольцово. Причиной стало то, что компания не уложилась в сроки контракта и не исправила недочеты.
— Строительство дороги началось в 2021 году. Подрядчик построил эстакаду и подходы, водопропускные трубы, тротуары, освещение, проложил новые коммуникации. До августа 2024 года подрядчик не выполнил работы в полном объеме, а также не переделал некачественно выполненные работы, — сообщили в ТУАД региона.
Теперь управление ищут организацию, которая закончит строительство дороги. Новому подрядчику предстоит доделать покрытие на основной дороге и примыкании, обустроить тротуары, нанести разметку и отремонтировать подмостовую часть.
Ранее стало известно, что ООО «СпецТрансСтрой» занесли в реестр недобросовестных поставщиков.