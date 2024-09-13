В Братске прокуратура ускорила строительство дома для переселенцев

В Братске благодаря вмешательству прокуратуры достроили дом для переселенцев. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
В 2021 году между МКУ «Дирекция капитального строительства и ремонта» и коммерческой организацией заключен муниципальный контракт на строительство трех многоквартирных домов на улице Котельной в Братске для переселения 161 семьи из аварийного жилищного фонда. Но подрядчик не выполнил работы в установленные срок, превысив их на 1,5 года.
Были возбуждены административные дела и внесено прокурорское представление, благодаря которым строительство ускорилось. На данный момент дом введен в эксплуатацию. 64 семьи уже получили новое жилье. Всего дом рассчитан на переселение 161 семьи из аварийного жилья.
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