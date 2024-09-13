В Братске прокуратура ускорила строительство дома для переселенцев

В 2021 году между МКУ «Дирекция капитального строительства и ремонта» и коммерческой организацией заключен муниципальный контракт на строительство трех многоквартирных домов на улице Котельной в Братске для переселения 161 семьи из аварийного жилищного фонда. Но подрядчик не выполнил работы в установленные срок, превысив их на 1,5 года.