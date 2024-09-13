В ОЭЗ Самарской области построят новое производство в сфере машиностроения

В Самарской области в особой экономической зоне «Тольятти» планируют построить новое производство в сфере машиностроения. Также состоялось заседание экспертного совета под председательством врио министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова.
Во время встречи участники заседания утвердили заявку компании, которая планирует стать резидентом флагманской инвестиционной площадки региона. Инвестор намерен построить в ОЭЗ производство в сфере машиностроения. Стоимость проекта оценивают в 6,5 млрд рублей. Предприятие создаст около 200 новых рабочих мест.
— Самарская область всегда заинтересована в новых инвестиционных проектах, а проекты с высокотехнологичной инжиниринговой составляющей особенно важны, — отметил Дмитрий Богданов.
Напомним, в Самарской области работают центры «Мой бизнес», которые были созданы в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Они ориентированы на оказание помощи и поддержки представителям МСП.