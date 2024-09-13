В Анапе начали сносить три проблемных долгостроя

Из приговора Анапского городского суда следует, что с 2006 по 2010 годы единственный учредитель и директор ООО «Еврострой» Пшимаф Бжецев привлекал деньги пайщиков для строительства квартир. Застройщик приступил к возведению многоэтажных домов без разрешения на строительство, не получив технические условия на газификацию, водоснабжение и энергоснабжение. Стройка была заморожена в 2010 году. Подробнее — в материале «Ъ-Кубань» «Снести нельзя достроить».