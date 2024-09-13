В Крыму проверили качество урожая пшеницы

«Мы зависели от Новороссийска, Краснодара и Темрюка, мы вывозили туда зерно для определения декларации или на экспорт. Сегодня приобретено оборудование, которое позволит Крыму и новым регионам самостоятельно определять показатели, которые интересуют наших сельхозников. Это облегчит и финансовую тягость производителей, и увеличит оперативность. Будем делать все, чтобы наша помощь была доступна и своевременна», — заключил Рюмшин.