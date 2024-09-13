В Крыму проверили качество урожая пшеницы

«Сегодня мы имеем 70% продовольственной пшеницы, это очень важно, мы полностью обеспечены в Крыму хорошим качественным зерном. Сегодня оно доступно, его не нужно завозить с других территорий».
В этом году на территории России и Республики Крым проводится государственный мониторинг зерна пшеницы, работа стартовала в июне. По словам технического директора органа инспекции Азово-Черноморского филиала «Центра оценки качества зерна» Ирины Годыло, это необходимо для контроля потребительских качеств зерна, всего их 19. Также зерно проверили на вредные примеси, зараженность и засоренность.
«Убрано пшеницы 977 тысяч тонн, мы промониторили уже 820 тысяч тонн, это составляет 92% от той пшеницы, которая должна пройти проверку. Несмотря на погодные условия, у нас уже 68% пшеница третьего и четвертого класса — это продовольственная, которая идет на мукомольные нужды», — рассказала Годыло.
Остальные 32% — пшеница пятого класса, которая идет на переработку и корм скоту, добавила спикер.
«По сравнению с прошлым годом можно сказать, что в этом году зерно отличается высокой натурой — показатель натурности у нас составил 800−840 граммов на литр, и высокой стекловидностью — в пределах 50−75%», — отметила Годыло.
Проверяется не только зерно, но и качество семенного материала, добавила заместитель технического директора Азово-Черноморского филиала «Центра оценки качества зерна» Ирина Труфанова. По ее словам, в этом году специалисты обследовали семена на территории Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму.
«На сегодняшний день проверено 5200 тонн по трем регионам. Если сравнивать по регионам, то больший объем образцов поступил из Запорожской области — более 2600 тонн, второй — Крым — 2100 тонн и 190 тонн — из Херсонской области. В общем по показателям качества семенной материал соответствует ГОСТу», — отметила Труфанова.
По словам Рюмшина, сегодня идет большое развитие системы проверки качества зерна, много средств вкладывается в материально-техническую базу Симферополя, Запорожья, Херсона, Мелитополя и Бердянска. Поэтому в Крыму стабильность показателей всегда будет на высоте.
«Мы зависели от Новороссийска, Краснодара и Темрюка, мы вывозили туда зерно для определения декларации или на экспорт. Сегодня приобретено оборудование, которое позволит Крыму и новым регионам самостоятельно определять показатели, которые интересуют наших сельхозников. Это облегчит и финансовую тягость производителей, и увеличит оперативность. Будем делать все, чтобы наша помощь была доступна и своевременна», — заключил Рюмшин.