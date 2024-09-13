Трасса «Обход Тольятти» соединит север и юг России

Дорога в обход Тольятти с новым мостом через Волгу войдет в состав Юго-Западной хорды, которая соединит северные и южные регионы России. Расходы на ее строительство заложили в бюджет до 2030 года. Дорога будет начинаться с Сибири, будет проходить через Урал, Поволжье к Азовскому и Черному морю.
— Трасса пройдет от Тюмени через Екатеринбург и Казань до примыкания к обходу Тольятти, — сообщается с телеграм-канале «Обход Тольятти».
В рамках проекта построят новые участки, протяженность которых составит 1192 километров. Также в нее включат готовые дороги, в том числе «Обход Тольятти». Планируется, что эта трасса сократит дорогу из Сибири на юг России на 400 километров.