Трасса «Обход Тольятти» соединит север и юг России

Дорога в обход Тольятти с новым мостом через Волгу войдет в состав Юго-Западной хорды, которая соединит северные и южные регионы России. Расходы на ее строительство заложили в бюджет до 2030 года. Дорога будет начинаться с Сибири, будет проходить через Урал, Поволжье к Азовскому и Черному морю.