Выплаты увеличат почетным гражданам Екатеринбурга

В этом году почетным гражданином Екатеринбурга стал 100-летний Жорж Токарев. Родившийся в Свердловске Токарев к началу Великой Отечественной войны закончил 9 классов. На фронт ушли два его старших брата, один, Василий, погиб в июне 1942-го. В том же году Жорж был призван в армию. В годы войны служил командиром отделения пулеметного взвода в полку специального назначения управления коменданта Московского Кремля. В составе Кремлевского полка был участником парада Победы в Москве в 1945 году. После войны работал даже телохранителем Сталина, а до демобилизации в 1950-м году участвовал в борьбе с националистическим подпольем в республиках Прибалтики, Молдавии, Закавказья.