ЦБ повысил ключевую ставку до 19% из-за высокого спроса и роста цен

По его мнению, ~возможность для снижения ключевой ставки откроется только в середине 2025 года~, когда инфляция будет устойчиво замедляться в направлении целевых 4%. При этом Васильев допустил, что снижать ключевая ставка будет достаточно медленно. К концу 2025 года эксперт ожидает снижения ключевой ставки до 14%, при этом риски смещены в сторону более высоких значений: «В рисковом сценарии, если инфляция к концу этого года будет складываться выше 8%, мы допускаем, что Банк России в ближайшие месяцы может повысить ключевую ставку до 21−22%. Заемщикам стоит быть готовыми к тому, что деньги в экономики останутся дорогими еще долго, а, вероятно, и еще подорожают».