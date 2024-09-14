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Экономия на НДФЛ: Как получить стандартный налоговый вычет в 2024 году

Россиянам объяснили, как оформить стандартный налоговый вычет.

Источник: AmurMedia

Если у вас есть официальный доход и дети, используйте стандартный налоговый вычет для экономии на НДФЛ. Он положен всем родителям без учета расходов и семейного положения.

Чтобы получать стандартный вычет в 2024 году напишите заявление: если есть трудовой договор — работодателю, если гражданско-правовой — заказчику.

Приложите подтверждающие документы: свидетельства о рождении и браке, справки об инвалидности и очном обучении, подтверждение уплаты алиментов при разводе и раздельном проживании.

Получайте налоговый вычет и экономьте на налоге с доходов ежемесячно. Работодатель сам все посчитает с учетом количества детей.

Стандартный вычет предоставляется, пока доход с начала года не превысит 350 000 рублей. С 2025 года — 450 000 рублей.

Если написать заявление в конце 2024 года, вычет начнет выплачиваться с января, с месяца рождения ребенка или месяца трудоустройства — по наиболее позднему событию.

В 2025 году повторно заявление писать не нужно. Оно понадобится только при рождении последующих детей или изменении обстоятельств.

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